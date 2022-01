Abruzzo: Wwf, progetto per raddoppio linea Pescara-Roma desta allarme tra i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, che comporterà il raddoppio dei binari almeno per ampia parte del tracciato, sta destando allarme nelle popolazioni interessate: l'intera vallata da Pescara a Popoli, attraverso San Giovanni Teatino, Chieti, Manoppello, Scafa, Torre de' Passeri e Bussi. Lo denuncia in una nota il Wwf Chieti-Pescara, secondo cui le amministrazioni municipali hanno da pochi giorni ricevuto il progetto di fattibilità tecnico economica che per il momento pare riguardare il tratto ferroviario tra Brecciarola di Chieti e Manoppello, zona interporto. In base a questa prima documentazione, sono in corso verifiche all'interno degli uffici e si stanno avviando man mano i confronti con i cittadini. A quanto se ne sa sinora il raddoppio della linea ferroviaria potrebbe comportare l'abbattimento di diverse abitazioni, e questa ipotesi ha generato una comprensibile preoccupazione. Analogo discorso per la ventilata chiusura dei sottopassi che isolerebbe ancor più alcune aree delle città, come ad esempio una vasta zona di Brecciarola. (segue) (Com)