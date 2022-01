Sardegna: Meloni, da Fd'I interrogazione a Speranza su donna incinta respinta da ospedale di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Roberto Speranza, su quanto accaduto la scorsa settimana all'ospedale San Pietro di Sassari dove una donna incinta e vaccinata, Alessia Nappi, è stata respinta perché sprovvista di tampone molecolare. Lo ha annunciato in una nota la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Viene mandata via, le viene detto di tornare il lunedì successivo ma, purtroppo, poco dopo Alessia ha un aborto spontaneo e perde il bambino. Una storia terribile che lascia senza fiato e che non deve finire nel dimenticatoio. Pretendiamo chiarezza e di conoscere le responsabilità. Ad Alessia e a suo marito Enzo il nostro abbraccio e tutta la nostra vicinanza", afferma Meloni. (Com)