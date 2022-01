Covid: De Luca, solo Regione Campania ha stipulato intesa con psicologi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo l’unica Regione e lo dico a Draghi e al ministro della pubblica istruzione, che hanno sottolineato peso psicologico delle scuole chiuse per ragazzi, noi unici a stipulare intesa con ordine psicologi per tutelare salute dei più piccoli. Garantendo dieci sedute con assistenza quando ci dovesse essere richiesta dei pediatri". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)