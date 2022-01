© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lanciamo un grido d’allarme, la situazione del Pnrr non è affatto tranquilla. Noi rischiamo di bruciare un’occasione quasi unica. Stiamo lavorando per dotarci dei progetti esecutivi necessari. E per utilizzare i fondi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)