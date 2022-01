Covid: in Piemonte altri 21 decessi, stabili i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 21 i decessi per Covid segnalati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte di cui 4 avvenuti oggi. Mentre sui ricoveri e i casi, la situazione è maggiormente sotto controllo. I posti letto occupati sono stabili. Nella giornata di oggi la Regione ha segnalato soltanto un nuovo ingresso in terapia intensiva, mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono rimasti invariati. I nuovi casi sono 14.609 di cui 10.134 asintomatici (69,4 per cento). Il rapporto tamponi-casi è al 14 per cento. Molto positivo il dato dei guariti: oggi sono ben 12.331. (Rpi)