Torino: domani il 27esimo congresso dell'associazione Radicale Adelaide Aglietta

- Si svolgerà domani in modalità mista tra online e presenza, il 27esimo congresso dell'associazione Radicale Adelaide Agietta. I lavori cominceranno alle 14 in via Bligny 18/L. All'ordine del giorno il rinnovo delle cariche statutarie e l'approvazione delle priorità politiche per l'anno 2022. Saranno presenti, oltre ai coordinatori uscenti e ai rappresentanti nazionali e locali dei Radicali Italiani, alcuni ospiti come il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. (Rpi)