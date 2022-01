Piemonte: l'assessore all'Urbanistica, con provvedimento 'tolleranze edilizie' strumento semplice e chiaro per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era necessario fornire un primo strumento semplice e chiaro agli operatori del settore per poter distinguere proprio questo tipo di opere. Come è effettivamente il provvedimento sulle 'tolleranze edilizie'. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore all'Urbanistica Fabio Carosso al termine dell'approvazione in giunta regionale delle norme sulle 'tolleranze edilizie' che puntano a facilitare le procedure legate alle piccole difformità edilizie che non costituiscono violazioni di legge. "Il risultato è un importante contributo per la semplificazione in ambito edilizio, soprattutto nel quadro dei finanziamenti nazionali, ed è il frutto della collaborazione fra tutti i soggetti che partecipano al processo: ordini, collegi professionali, costruttori, autonomie locali", ha concluso Carosso.(Rpi)