Covid: in Sardegna 1.490 nuovi casi di positività e un decesso

- In Sardegna si registrano oggi 1.490 nuovi casi confermati di positività al Covid-19 su un totale di 4.633 persone testate. È quanto emerge dal bollettino di oggi della Regione Sardegna, secondo cui sono stati processati in totale 35.709 tamponi (numero che ricomprende anche 14.408 tamponi antigenici non conteggiati nei giorni scorsi). I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (due in più rispetto a ieri), i pazienti ricoverati in area medica sono 224 (tre in meno di ieri) mentre i casi di isolamento domiciliare sono 19.780 (846 in più di ieri). Si registra il decesso di una donna di 89 anni, residente nella provincia di Sassari. (Rsc)