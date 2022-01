Covid: in Abruzzo 3.835 nuovi casi e due decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Abruzzo sono stati segnalati 3.835 nuovi positivi da Covid - di cui 2.094 emersi da test antigenico - di età compresa tra 2 mesi e 99 anni. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione Abruzzo, secondo cui sono stati eseguiti un totale di 9.540 tamponi molecolari e 23.233 test antigenici. Sono due le persone decedute nelle ultime 24 ore (una 76enne in provincia di Chieti e un 73enne in provincia di Pescara), mentre sono 94.362 i guariti (+976), 65.753 gli attualmente positivi (+2.646), 375 i ricoverati in area medica (+25), 38 in terapia intensiva (-3), 65.340 in isolamento domiciliare (+2.804). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (714), Chieti (997), Pescara (800), Teramo (1168), fuori regione (70), in accertamento (55). (Gru)