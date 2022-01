© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto posizione diversa rispetto a governo nazionale. Abbiamo polemizzato col governo che a mio parere in questi tre mesi alle spalle non ha fatto sostanzialmente nulla dal punto di vista della prevenzione. Solo il green pass, altre misure non prese". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)