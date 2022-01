Covid: De Luca, perché governo ha impugnato solo ordinanza Regione Campania?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prova: il governo ha impugnato ordinanza Regione Campania estremamente equilibrata e misurata. In Campania le scuole si sono aperte tutte il 10 gennaio, tutte tranne le elementari, medie e materne. Per ragione di merito: fascia d’età più bassa e non vaccinata ci è parso ragionevole due settimane di respiro per vaccinazione e scuola in presenza. Ci siamo trovati di fronte a posizione offensiva per la Regione e incomprensibile. Il governo ha impugnato l’ordinanza alle 22 e 15 di domenica sera con le scuole da aprire il lunedì. In questo momento abbiamo in Campania 111 Comuni in cui non si sono riaperte. Abbiamo zone in proroga per la apertura, come in Sicilia. A Palermo e Catania ordinanze dei sindaci per chiusure totali e governo non ha impugnato nulla. Solo propaganda per poter dire che è tutto aperto". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)