Covid: De Luca, tante parole governo contro Dad ma nessuno l'ha chiesta

- "Nella conferenza Stampa Draghi ha parlato per mezz’ora contro didattica a distanza. Osservo che nessuno l’ha chiesta. È stata una mezz’ora di demagogia su obiettivo inesistente. Anche in Campania, tutto aperto tranne due settimane per le elementari. Il presidente del consiglio ha raccontato che Dad determina divaricazione sociali ma non ha rilevato che la Regione che ha fatto di più per evitarla è stata la Campania con 51 milioni di euro per dare a 104 famiglie 500 euro di contributo per tablet e pc. Il governo ha parlato, la Regione ha fatto". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)