Covid: De Luca, governo taglia fondi destinati a psicologi nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo nazionale tagliava della metà i fondi destinanti all’assistenza degli psicologi. Questo non è tollerabile. Massimo della collaborazione ma a partire dal rispetto della realtà e facendola finita con ipocrisia delle mezze misure. In una delle interviste, il ministro della pubblica istruzione, hanno stanziato centinaia di milioni. Il problema non è stanziare sulla carta ma verificare che succede in concreto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)