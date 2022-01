Covid: De Luca, pretendo rispetto da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio dire agli amici del governo che per quello che mi riguarda io sono pacifico guerriero. Pretendo lo stesso rispetto che do ai miei interlocutori, non ho voglia di farmi prendere per i fondelli soprattutto se a pagare decisioni propagandistiche sono bambini e famiglie. Se c’è serietà e rigore, tutti per apertura scuole con condizioni civili di didattica e convivenza. Ci vuole attenzione tripla. Regione impegnata ad aprire tutte le scuole ma è anche tenuta a guardare la realtà per quella che è". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)