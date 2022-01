Piemonte: dal 16 gennaio in vigore stato di massima pericolosità per incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Lo annuncia la stessa Regione in una nota stampa. "Per la prevenzione degli incendi – ha affermato l’assessore alla Difesa del Suolo della Regione Piemonte Marco Gabusi - è fondamentale prestare la dovuta attenzione e rispettare le regole. Ogni cittadino può essere parte attiva nella difesa del territorio in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un incendio boschivo. Fornendo informazioni il più possibile precise tutti possiamo contribuire in modo determinante a limitare i danni all’ambiente, consentendo agli operatori di intervenire con tempestività". (segue) (Rpi)