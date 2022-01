Covid: De Luca, puntiamo a 120mila bambini vaccinati in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna generalizzazione ma queste cose le dico perché guardo realtà davanti agli occhi. Noi siamo impegnati, come detto un mese fa, a vaccinazione più vasta possibile. Siamo al 16 per cento. C’è una ripresa, obiettivo di arrivare a fine gennaio a 120mila vaccinati. Questo obiettivo resta fermo e lo stiamo facendo. Se ne sono accorti a Roma, con ritardo. Ma iniziato un mese fa grazie a collaborazione presidi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)