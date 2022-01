Covid: De Luca, governo non ha stabilito risorse aggiuntive per trasporto locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo nazionale, mentre è impegnato a fare propaganda, non ha ancora stabilito risorse aggiuntive per trasporto e per le scuole. Le aziende, quando diminuisce il numero dei viaggiatori o raddoppiare le corse, hanno problemi di bilancio. Il governo si era impegnato, a oggi non c’è niente. Dunque, bella giornata propagandistica ma la realtà concreta è un’altra". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)