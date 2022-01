Covid: Coldiretti, un miliardo di bottiglie di spumante, è record storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' record storico per la produzione di spumante italiano che ha superato per la prima volta il miliardo di bottiglie nel 2021 per effetto del balzo del 23 per cento spinto dalla voglia di normalità di fronte all'emergenza Covid. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti che evidenzia come a trainare il risultato sia stato il prosecco con 753 milioni di bottiglie Doc e Docg seguito dall'Asti Docg con 102 milioni ma buoni risultati sono stati ottenuti anche per il Franciacorta, il Trento e l'Oltrepo Pavese. Un successo spinto dalla domanda interna con una crescita del 27 per cento in valore degli acquisti degli italiani ma anche per l'esplosione delle richieste arrivate dall'estero dove si registra un aumento del 29 per cento per un totale di circa 700 milioni di bottiglie stappate fuori dai confini nazionali secondo proiezioni Coldiretti per il 2021 su dati Istat ed Ismea. Un patrimonio del made in Italy che ha conquistato di gran lunga la leadership a livello mondiale in termini di volumi esportati davanti a Champagne e Cava. Fuori dai confini nazionali – sottolinea la Coldiretti – finisce circa due terzi della produzione nazionale di bollicine e i consumatori più appassionati delle bollicine tricolori diventano gli americani che scavalcano i "cugini" inglesi con un aumento del 44 per cento in quantità, mentre oltremanica si "fermano" a una crescita del 12 per cento che testimonia comunque come l'amore dei britannici per le bollicine italiane sia più forte anche della Brexit. In posizione più defilata sul podio si trova la Germania – spiega la Coldiretti – che rimane il terzo consumatore mondiale di spumante italiano ma che fa segnare un incremento solo del due per cento degli acquisti in volume. (segue) (Com)