Covid: Coldiretti, un miliardo di bottiglie di spumante, è record storico (3)

- Nonostante le difficoltà del clima – spiega Coldiretti – l'Italia resta leader mondiale della produzione di vino e spumanti davanti a Francia e Spagna, i due principali competitor a livello internazionale, con una produzione che nel 2021, seppur in calo del 10 per cento sfiora i 44,5 milioni di ettolitri, secondo le previsioni della Commissione europea. L'elemento che caratterizza maggiormente la nuova stagione del vino italiano – continua la Coldiretti – è l'attenzione verso il legame con il territorio, la sostenibilità ambientale, le politiche di marketing, anche attraverso l'utilizzo dei social, e il rapporto con i consumatori, con i giovani vignaioli che prendono in mano le redini delle aziende imprimendo una svolta innovatrice. Le aziende agricole dei giovani possiedono peraltro una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, un fatturato più elevato del 75 per cento della media e il 50 per cento di occupati per azienda in più. "Il vino e lo spumante sono i prodotti italiani della tavola più esportati all'estero e rappresentano un elemento strategico per l'intero sistema Paese" dichiara il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "si tratta del risultato di un percorso fatto dalle nostre aziende verso la qualità e la sostenibilità delle produzioni". A preoccupare – conclude Prandini – sono però le nuove politiche europee come la proposta di mettere etichette allarmistiche sulle bottiglie per scoraggiare il consumo e lo stop anche ai sostegni alla promozione". (Com)