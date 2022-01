La Maddalena 2024: la Sardegna si unisce a sostegno della candidatura a capitale italiana della cultura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dimostrazione del grande sostegno alla candidatura maddalenina, la presenza alla conferenza di ben due rappresentanti della giunta. Il primo a prendere la parola è l’assessore alla Programmazione territoriale, Giuseppe Fasolino, che ha confermato questo pieno appoggio. “Ci avete coinvolto sin dall’inizio in questo progetto e ora la regione sarà al vostro fianco. La Maddalena è stata una città toccata dalla cultura e dalla storia, e in un periodo come quello che stiamo vivendo segnato dalla pandemia di Covid-19, la candidatura a capitale della cultura ha un simbolo storico e sociale, sarebbe un segnale importante”, ha detto Fasolino. “Possiamo essere un esempio europeo della cultura di domani. L'ambiente deve diventate essenza della cultura e La Maddalena rappresenta un esempio in questo senso. Come regione siamo disponibili a mettere in campo risorse importanti: La Maddalena è la Sardegna”, ha affermato. A concludere i lavori la vicepresidente della Regione Sardegna, Alessandra Zedda, secondo la quale “quando si dice La Maddalena oggi, si dice Italia, una nazione che merita di essere conosciuta. Da qui, da questo territorio, è partita la storia di Italia e questo è uno dei motivi per cui oggi più che mai, anche a seguito della pandemia, credi La Maddalena sia la candidata ideale per rappresentare l'Italia nel mondo”. (segue) (Rsc)