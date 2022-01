Covid: De Luca, obiettivo tutelare salute, non intaccati servizi sanitari urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio chiarire che ha inteso e intende fare Regione sul Covid. Gli obiettivi che ci siamo proposti: il primo, tutelare la salute. Abbiamo fatto lavoro immenso, tenete conto che abbiamo migliaia di dipendenti in meno rispetto ad altre regioni più piccole. Abbiamo lavorato per reggere su terapie e ricoveri, abbiamo cercato di non privare i nostri concittadini degli interventi urgenti. Abbiamo rinviato quello che si poteva. Servizi urgenti non intaccati in cardiologia, oncologia e ostetricia. Garantiremo cose essenziali". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)