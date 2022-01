Covid: De Luca, niente sviolinate rispondiamo solo a nostra coscienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo dico con grande serenità, ribabdendo che siamo impegnati in sforzo di unità e collaborazione, ma siamo anche impegnati a dirci la verità delle cose. E non ci sentiamo impegnati a fare sviolinate nei confronti di nessuno. Ma a rispondere alla nostra coscienza e alla nostra ragione, non alle esigenze della politica o delle bandiere di partito". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)