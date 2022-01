© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Misure cervellotiche e ingestibili per le quarantene. E non abbiamo tenuto conto di alcune contraddizioni che fanno capo al governo e lo dico a Draghi. Mentre tenevamo chiuse le discoteche, erano aperti stadi, teatri e cinema e nulla per contenere movida. È evidente situazione demenziale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)