Covid: De Luca, la tv non si accorge di vaccinazioni a scuola a Napoli

- "La situazione oggi è questa. Priorità tutela dei bambini, immaginavano due settimane di respiro noi abbiamoin Campania 400mila bambini in fascia 5-11 anni. In ultimi giorni forte ripresa, qualche tv pubblica sta facendo vedere che si fanno le vaccinazioni a scuola. A Napoli abbiamo cominciato prima di Natale. Non se ne erano accorti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)