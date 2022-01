© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si vuole aiuto non si può permettere cialtronata di impugnare ordinanza della Campania di notte e non fare più niente per i Comuni in cui i sindaci hanno fatto ordinanza di chiusura. Senza che governo abbia impugnato niente. Ci vuole rispetto e serietà, la demagogia non serve". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)