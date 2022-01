Piemonte: il pasticcere Silvio Bessone (movimento Io apro), si candida a Cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Bessone, noto pasticcere e protagonista del movimento di protesta Io apro, ha deciso di candidarsi come sindaco di Cuneo. Bessone è sceso in campo nella lista civica Autonomi e partite iva (Api). A presentare la sua candidatura, il presidente di Api e ex senatore Emilio Filograna: "Uno dei pasticceri più noti d'Italia ha deciso di scendere in campo e presentarsi alle prossime elezioni amministrative nella città di Cuneo. Bessone, nei mesi scorsi, è stato protagonista della protesta ‘Io apro’. Nel suo locale aveva simbolicamente tenuto accese le luci e le serrande aperte oltre l'orario di chiusura prescritto, per protestare contro l'obbligo di chiusura in zona rossa", ha concluso. (Rpi)