Campania: De Luca, cordoglio per scomparsa architetto Ricardo Bofill

- "Cordoglio per la scomparsa di Ricardo Bofill, uno degli esponenti più rilevanti dell'architettura contemporanea. Lo ricordiamo per le sue qualità professionali, per la sua umanità, per il suo lavoro realizzato nella città di Salerno. Con la progettazione di piazza della Libertà e del Crescent ci ha lasciato uno dei segni più significativi dell'architettura contemporanea e della trasformazione urbanistica della città". Lo ha affermato sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.(Ren)