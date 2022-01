Piemonte: Grimaldi (Luv), rifiuto cure e minacce da no vax, necessario sostegno psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre più frequenti le testimonianze di no vax e negazionisti del Covid che si rifiutano di essere intubati e arrivano a minacciare i sanitari al loro risveglio. A lanciare l'allarme in una nota stampa il consigliere regionale di Liberi,Uguali e Verdi Marco Grimaldi: "È un fenomeno di immensa gravità che ci deve interrogare su molti piani - ha continuato Grimaldi -, per questo ho chiesto alla Regione se vi siano statistiche in merito alla sua entità in Piemonte e ho sollecitato a promuovere progetti di sostegno psicologico anche per i sanitari impegnati in prima linea nelle terapie intensive", ha concluso. (Rpi)