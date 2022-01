Covid: De Luca, dopo autoesaltazione, Italia torna a livelli degli altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe stato davvero tanto grave decidere che dopo mezzanotte si chiude? Un piccolo sacrifico per commercio ma grande aiuto per contenimento contagio. Tante piccole decisioni avrebbero ridotto del 40 per cento la diffusione. Se non si fa nulla è evidente che si arriva qui. Dopo mesi di auto esaltazione, tornati come la Francia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)