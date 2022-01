Covid: De Luca, niente controlli e misure tardive dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I motivi di differenziazione dal governo nazionale sono questi: primo, è mancato controlli nella sostanza non si controlla niente, non è quello che serve. Le misure prese sono parziali e in ritardo: si è posto il problema dell’obbligo terza dose per personale sanitario e scolastico e forze dell’ordine, misura presa a fine novembre ma incredibile a dirsi l’esecutività scattava a metà dicembre. Non si è deciso obbligo per Pa, trasporti, per ultra 50enni solo qualche giorno fa ma i tempi sono incredibilmente lunghi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)