Covid: De Luca, uno scandalo bambini a scuola con finestre aperte e giubbini addosso

- "A ministro pubblica istruzione ha ritenuto eccessiva espressione ‘bambini usati come cavie’. Bisogna misurare le parole, io credo si debba farlo coi comportamenti. Lo sa che c’erano bambini costretti a fare lezioni con finestre aperte e giubbini addosso? È un modo per rispettare i bambini? In Europa una situazione del genere sarebbe uno scandalo intollerabile". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)