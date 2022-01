La Maddalena 2024: la Sardegna si unisce a sostegno della candidatura a capitale italiana della cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mostrare l’unità di tutta la Regione Sardegna a sostegno della candidatura di La Maddalena a capitale italiana della cultura 2024. Questo l’obiettivo della conferenza “Modello arcipelago: politiche di sviluppo e rigenerazione luoghi” organizzata dal Comune di La Maddalena per illustrare le peculiarità della candidatura dell’isola. Un’occasione per riflettere sul modello di crescita e sviluppo che La Maddalena propone come laboratorio per sperimentare una nuova alleanza fra natura, cultura e territori. Nel suo intervento il sindaco, Fabio Lai, ha identificato La Maddalena come “un modello di città che vuole ripartire”. “Il nostro territorio non è mera meta turistica balneare, la Sardegna è tanto altro” e per questo motivo, ha spiegato Lai, a è un tentativo di rilancio. “Un territorio che si è unito con 70 sindaci che hanno sostenuto la candidatura di La Maddalena”, ha aggiunto il primo cittadino, secondo cui quest’idea “rispecchia quella che abbiamo come amministrazione in vista del 2030: il nostro programma elettorale era indirizzato verso gli stessi obiettivi di questa sfida”, dalle attività “per abbattere le barriere architettoniche” all’importanza di “investire nel green, nell’ambiente”, tutti traguardi cui si sta già lavorando. (segue) (Rsc)