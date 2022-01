Piemonte: Tosto e Avetta (Pd), la Regione crei grande hub per tamponi a Torino Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione deve accogliere l’appello dei residenti e dei commercianti del quartiere Borgo Vittoria per la riapertura del poliambulatorio Asl di via Del Ridotto. La chiusura sta creando gravi disagi, in particolare tra le persone più fragili, costrette a rivolgersi ad altre strutture pubbliche, oppure, ai centri privati. Si potrebbero utilizzare dei locali della circoscrizione inutilizzati per garantire la ripresa dei servizi territoriali. Lo hanno affermato in una nota stampa il consigliere regionale Alberto Avetta e il consigliere comunale Simone Tosto, entrambi del Partito Democratico. (segue) (Rpi)