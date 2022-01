La Maddalena 2024: la Sardegna si unisce a sostegno della candidatura a capitale italiana della cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come affermato da Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna, “tutta la nostra isola deve essere felice e collaborare”, con l’intento “di far sorgere l'etica della collaborazione”, mettendo da parte le rivalità. Quella di La Maddalena, ha aggiunto Deiana “è una candidatura di grande innovazione, perché parla alla Sardegna, all'Italia e a tutta l'Europa”. Dello stesso avviso anche Franco Cuccureddu, coordinatore regionale dei Borghi più belli d'Italia, fra cui figura anche la stessa La Maddalena. “Il successo è già il percorso, un risultato di coesione e orgoglio di tutta la Sardegna ma rappresenta anche come convertire un modello economico. La Maddalena ha un'eccellenza che è il mare, ma è un trattore che fa funzionare l'economia per 12 settimane all’anno”, ha spiegato Cuccureddu, secondo cui l’auspico è che “la candidatura serva a far apparire realmente La Maddalena come un sito importantissimo a livello nazionale e internazionale: tre eroi nazionali di tre diversi Paesi europei – Garibaldi per l’Italia, Napoleone per la Francia e l’ammiraglio Nelson per il Regno Unito – hanno avuto un ruolo nella storia di questa città e credo sia un caso unico”. (segue) (Rsc)