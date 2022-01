Torino: Viale (Lista Civica) su nomina Della Casa al Tff, polemiche strumentali da Lega e FdI (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano della Casa per cultura, storia, professionalità e curriculum è la persona giusta al posto giusto, quella di cui Torino ha bisogno per mantenere e rilanciare una grande tradizione sul cinema, fatta anche di festival antesignani. Se si vuole riaprire un dibattito sugli anni ‘70, io non mi sottraggo, ma nella questione specifica l’interesse preminente è quello politico e culturale attuale nell’interesse della Città e della Regione", conclude Viale. (Rpi)