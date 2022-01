Piemonte: Coldiretti su peste suina, subito provvedimenti per salvare allevamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante la tempestiva adozione del provvedimento che consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fornendo rassicurazioni in merito alle esportazioni. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e il delegato confederale Bruno Rivarossa, in merito alle difficoltà legate alla diffusione della peste suina africana in Piemonte e Liguria. "Siamo in continuo e costante contatto con l'autorità sanitaria in Piemonte, gli assessorati regionali all'Agricoltura e alla Sanità, oltre che con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per poter dare ai nostri associati le corrette informazioni e tempestivi aggiornamenti, attraverso anche specifiche videoconferenze organizzate con gli allevatori suinicoli – continuano Moncalvo e Rivarossa -. (segue) (Rpi)