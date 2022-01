Piemonte: Tosto e Avetta (Pd), la Regione crei grande hub per tamponi a Torino Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli che sussiste un problema di personale - hanno continuato Avetta e Tosto - ma il fronte pandemico non può sguarnire la restante risposta sanitaria, soprattutto quella riguardante patologie gravi o croniche. Vista la crescente richiesta di tamponi molecolari, il cui fabbisogno sembra destinato a crescere soprattutto sul fronte scolastico, forse sarebbe il caso che si prendesse in considerazione di individuare un Hub di dimensioni maggiori in grado di coprire tutta la zona Nord della città, consentendo così la ripartenza delle attività anche nel poliambulatorio di via Del Ridotto", hanno concluso. (Rpi)