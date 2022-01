La Maddalena 2024: la Sardegna si unisce a sostegno della candidatura a capitale italiana della cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Fois, amministratore straordinario della Provincia di Sassari, ha dichiarato come l’ente amministrativo da lui rappresentato abbia aderito “con grandissimo entusiasmo”. “Non siamo solo la Provincia più grande d’Italia ma anche una grande provincia e questo perché possiamo vantare perle come La Maddalena che ci rappresentano a livello internazionale”. “Da qui è passata la cultura è si tratta di un solco indelebile”, ha affermato Fois. In videocollegamento è intervenuto anche l’architetto Stefano Boeri, advisory della candidatura, che ha voluto esprimere il proprio contributo. “Mi sento maddalenino, visto che visito questa terra da quando avevo cinque anni. C'è un valore enorme nel candidare un arcipelago come La Maddalena, perché si rafforza il concetto che la differenza è un valore: ogni isola è diversa ma tutte appartengono a un mare comune”, ha detto Boeri. “L’idea della diversità è bellissima e si rispecchia anche a livello internazionale e in termini di biodiversità che questo arcipelago ospita”, ha aggiunto Boeri, secondo cui “questo concetto si sposa con quello di arcipelago e fa parte della cultura di un Paese”. (segue) (Rsc)