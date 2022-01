La Maddalena 2024: la Sardegna si unisce a sostegno della candidatura a capitale italiana della cultura (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Senza la storia non c’è cultura ed è da qui che bisogna ripartire”, ha proseguito la vicepresidente Zedda, secondo cui la Regione è già disponibile a sostenere la proposta della città di creare un’Accademia della Nautica, “una vera e propria scuola internazionale del mare. Attraverso la formazione e l’istruzione da oggi lavoriamo con l’idea di raggiungere quest’obiettivo: chiunque vorrà lavorare, formarsi e diventare un’eccellenza del mare dovrà venire da La Maddalena”. La conferenza ospitata nella sala consiliare del Comune è stata anche l’occasione per un annuncio in merito ai 10 milioni già stanziati per la bonifica dell’area marittima intorno all’ex Arsenale militare: “Alla fine del 2023 ci sarà il completamento del progetto, così da essere pronti per il 2024. Noi ci siamo, ci siamo stati e ci saremo: La Maddalena è unica nel mondo”, ha concluso Zedda. L’attenzione ora volge alla scadenza del primo febbraio, data ultima per la pubblicazione della short list che scremerà le 24 candidature attualmente in corsa, mentre il 15 marzo si terranno le audizioni finali in vista della proclamazione del segretario generale del ministero della Cultura attesa entro il 29 marzo. (Rsc)