Sassoli: De Luca, se ne va una bella figura di esponente politico

- "Esprimo il mio cordoglio e il mio dolore per la morte di David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Persona di grande stile, umanità e competenza. Una persona amica che ci lascia. Era una di quelle figure che magari potevano suggerirci qualcosa nel momento in cui si riflette sulla presidenza della Repubblica. Ci lascia bella figura di esponente politico, apprezzato da tutti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)