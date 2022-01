© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terzo obiettivo, mantenere aperte le attività economiche. Inimmaginabile richiudere l’Italia, per la necessità di non bloccare l’economia del nostro Paese e non aggiungere problema del lavoro e sociale a quello sanitario". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)