Covid: De Luca, conferenza governo con obiettivi demagogici

- "Senza che governo tenesse conto che personale sanitario è diminuito ed è a limite della resistenza. In questo quadro la decisione relativa all’anno scolastico e riapertura dopo le feste. La mia sensazione netta è che nella conferenza stampa del governo l’unico obiettivo fosse quello di dimostrare ai cittadini italiani che in Italia va tutto bene. L’economia cresce, le scuole si aprono, non abbiamo grandissime problematiche sul Covid. L’obiettivo di quella conferenza era questo. E dal mio punto di vista è stata una scelta demagogica e inaccettabile". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)