Covid: De Luca, tv acritiche con centralismo e burocrazia demenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ovviamente in questa operazione, le tv hanno accompagnato acriticamente il governo. A vedere alcuni servizi, l’Italia pareva Stoccolma. Ordinanza nello spirito di un decreto legge per misure più restrittive solo in zona rossa, che è già demenziale di per sé. Tipico della demenzialità burocratica e del centralismo che questo governo sta cercando di riproporre. Un passo alla volta". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)