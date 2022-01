Covid: De Luca, da governo solo promesse non ci facciamo prendere in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il famoso commissario al Covid ci ha annunciato che arrivavano le mascherine Ffp2, l’esercito a garantire tamponi nelle scuole, accordo con medici e pediatri per i tamponi. I medici hanno confermato che non c’è nessuna intesa. Le mascherine non si sono viste, l’esercito meno che mai. Caro ministro, noi non abbiamo intenzione di essere presi in giro da nessuno". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)