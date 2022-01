Torino: presidio di Gioventù Nazionale davanti alla Mole contro nomina Della Casa al Tff (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' avvenuto l’1 Ottobre 1977, quando venne dato fuoco al locale tramite il lancio di bombe Molotov da dei manifestanti di Lotta Continua nella convinzione, di colpire un bar frequentato 'da gente di destra'. Nell’incendio perse la vita lo studente Roberto Crescenzio, entrato per bere un caffè. Pensiamo che 'Steve' non possa essere un punto di riferimento per i giovani torinesi come noi che vogliono avvicinarsi al mondo del cinema e della cultura in generale. Dalle istituzioni della cultura, cittadine e regionali vogliamo una marcia indietro repentina per salvare la faccia davanti ad una vergogna che altrimenti rischia di macchiare il Tff", hanno concluso gli attivisti di Gioventù Nazionale. (Rpi)