Torino: l'assessore alle Politiche Sociali su morte clochard, raddoppiare sforzi per migliorare servizi

- E' un fatto triste e di profondo dolore, che desta forte preoccupazione per la sorte di chi, proprio in questi giorni freddi, trascorre la notte all’addiaccio. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore alle Politiche Sociali di Torino Jacopo Rosatelli commentando la morte del clochard Paul avvenuta ieri in strada. "Questo ci spinge a raddoppiare gli sforzi per incrementare e migliorate l’offerta di servizi per le persone più fragili e a rischio e, nell’immediato, per convincere chi non ha un tetto e vive una condizione di estrema marginalità sociale ad accettare una sistemazione, seppur provvisoria, nei nostri centri di accoglienza notturna. (segue) (Rpi)