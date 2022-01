Torino: a marzo i lavori per l'idropolitana, 140 milioni di euro per la raccolta delle acque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno a marzo i lavori per l'idropolitana. Una galleria di 14 chilometri che servirà a raccogliere le acque usate e meteoriche per restituirle più pulite all'ambiente. Il costo dell'opera sarà di 140 milioni, con i cantieri - gestiti da Smat - che dureranno quattro anni. L'infrastruttura coprirà Torino e altri 20 comuni a sud della Città. "E' un’opera strategica per la Città di Torino e per i Comuni dell’Area Metropolitana beneficiari dell’intervento - scrive su Facebook l'assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta -. Contribuirà a mitigare scenari di cambiamento climatico e a ridurre il carico inquinante delle acque di prima pioggia, attraverso la gestione integrata su area vasta del suo funzionamento", conclude. (Rpi)