Napoli: inaugurato quinto hub vaccinale a San Giovanni a Teduccio

- La campagna vaccinale per la fascia di età 5–11 anni continua presso gli istituti comprensivi della città di Napoli. Lo ha annunciato in una nota il comune di Napoli. Oggi, alla presenza del vicesindaco con delega all'istruzione, Maria Filippone, della preside Teresa Sasso e dei docenti dell'istituto Sarria – Monti di San Giovanni a Teduccio (Na), è stato inaugurato il quinto hub vaccinale. Con il supporto della Polizia municipale e della Protezione civile, sono state aperte le porte ai bambini accompagnati dalle famiglie per la somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid. "I medici e gli infermieri della Asl – ha dichiarato Filippone - sono pronti ad accogliere più di 350 bambini che, grazie agli animatori e all'allestimento della sala, possono contribuire al ritorno alla normalità in totale tranquillità e nella loro seconda casa. Grazie alla Regione Campania, alla Asl e al suo direttore Ciro Verdoliva; grazie a tutti i professionisti che hanno contribuito in modi diversi a questa iniziativa e grazie ai nostri bambini". (Ren)