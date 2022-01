Piemonte: iniziati corsi di formazione per manager distretti commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati oggi i primi corsi per la formazione dei manager dei 77 distretti del commercio Piemontesi. Ad annunciarlo in una nota stampa l'assessora competente regionale Vittoria Poggio: "Un passaggio importante, grazie al quale si entra nel vivo della programmazione. Questa figura è strategica per la programmazione ma soprattutto per la credibilità dei distretti e di tutto il comparto commerciale, mi ha fatto piacere registrare la volontà dei sindaci di investire sulla professionalità che è cruciale per la messa a terra dei progetti". L'obiettivo della Regione è creare dei circuiti commerciali autonomi in grado di creare un'offerta diversa da quella della grande distribuzione. (Rpi)