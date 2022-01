Torino: cambi ai vertici della cultura, Paoletti al Polo del '900 e Della Casa al Tff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il Polo del '900 che il Torino Film Festival avranno una nuova figura di vertice. Per il centro culturale arriva Emiliano Paoletti, già collaboratore dell'assessorato alla Cultura di Roma Capitale e gestore di molti festival e mostre d'arte. Mentre al Torino Film Festival torna Steve Della Casa, appena in tempo per la 40esima edizione. Una candidatura che ha fatto storcere il naso a Fratelli d'Italia e la Lega in Regione, che hanno sottolineato come la scelta sia stata "divisiva" e che la nomina "riapre ferite con un corredo ideologico di cui non abbiamo bisogno". (Rpi)